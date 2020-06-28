Пьяный водитель, насмерть сбивший женщину, получил четыре года тюрьмы

Казимирову предъявили обвинение по двум статьям - "Нарушение водителем правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства", что повлекло за собой смерть человека, и "Уклонение от отбывания наказания", пишет rus.err.ee.

Суд признал Казимирова виновным по обеим статьям, приговорив его к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Но с учетом упрощенного производства ранее неотбытого наказания мужчина проведет в тюрьме четыре года, восемь месяцев и 20 дней.

Также суд конфисковал у него Volkswagen Multivan.

К сегодняшнему дню решение Пярнуского уездного суда от 5 мая вступило в законную силу.