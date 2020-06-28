Вс, 28.06.2020
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  • Пьяный водитель, насмерть сбивший женщину, получил четыре года тюрьмы
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Пьяный водитель, насмерть сбивший женщину, получил четыре года тюрьмы

Место ДТП.

ФОТО: Kaspar Pokk / Kanal2

Пярнуский уездный суд отправил за решетку Виталия Казимирова (50), который 8 декабря прошлого года совершил в Рапласком уезде ДТП со смертельным исходом. 

Казимирову предъявили обвинение по двум статьям - "Нарушение водителем правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства", что повлекло за собой смерть человека, и "Уклонение от отбывания наказания", пишет rus.err.ee.

Суд признал Казимирова виновным по обеим статьям, приговорив его к  шести годам и шести месяцам лишения свободы. Но с учетом упрощенного производства ранее неотбытого наказания мужчина проведет в тюрьме четыре года, восемь месяцев и 20 дней.

Также суд конфисковал у него Volkswagen Multivan.

К сегодняшнему дню решение Пярнуского уездного суда от 5 мая вступило в законную силу.

Напомним, что 8 декабря, утром в Рапламаа пьяный водитель на фургоне насмерть сбил женщину, которая шла вдоль дороги. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что ДТП произошло в 7:57 на дороге Пиргу-Сели-теэ в направлении Сели. О ДТП сообщил водитель Volkswagen, который сбил 49-летнюю женщину. К сожалению, пострадавшая получила такие тяжелые травмы, что скончалась на месте происшествия. Полицейские установили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Также у него не было водительских прав.

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