Фото ⟩ Торжество в мрачном актовом зале: ожидание и реальность школьного выпускного 2020

Выпускница Керту Ильвес отправилась за своим аттестатом в обеденный воскресный перерыв. Она взяла с собой маму, отца и двух сестер. Криста Тамм, сотрудник Академии культуры, ждала ее в фойе Академии, чтобы взять подпись и проводить выпускницу в мрачный зал.

Керту Ильвес вошла в зал со своей семьей, и дверь за ним закрылась... «Время в этой комнате меняется... Оно может начать двигаться быстрее или замедляться, но оно не остановится ни на минуту», - раздался вкрадчивый и теплый голос. Чтобы не поднимать тайную завесу для будущих выпускников, невозможно подробно описать, что произошло дальше... Под прикрытием секретности можно сказать, что выпускник входит в черный зал с различными комнатами, каждая из которых предлагает сюрпризы. Вам не нужно бояться ошибиться, потому что голос постоянно дает инструкции.

Пока ученица и ее семья обнаружили черный зал, Криста Тамм находилась в звуковой комнате по соседству. «Каждый день здесь работали разные сотрудники, мы проходили обучение. У нас есть четыре страницы очень подробных инструкций. Наш преподаватель видеостудии Тауно Уйбо и мастер по свету Сиим Рейспасс сделали такое волшебство ...» - сказала Тамм.

По словам Тамм, там также были маленькие технические неполадки, но студенты вышли из зала с приятно удивленными лицами.

Примерно через девять минут Керту Ильвес со своим дипломом вышла через вторую дверь зала. «Очень интересный и неожиданный поворот событий», - сказала она. «Очень креативно. Я не ожидала этого, но финал был очень приятным», - отметила выпускница.