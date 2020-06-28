Языковая инспекция обнаружила недочеты в лифте парома

Гендиректор Языковой инспекции Ильмар Томуск сказал, что в лифте была инструкция по эксплуатации на английском языке, но не было на эстонском.

«Согласно Закону о защите прав потребителей, предоставляемая потребителю информация должна быть правдивой, понятной и приведена потребителю на эстонском языке, если потребитель не согласен с предоставлением информации на другом языке. Закон о языке предусматривает, что установленные в общественных местах указатели, вывески, видовые названия компаний и наружная реклама могут сопровождаться переводом текста на иностранный язык при условии, что текст на эстонском языке имеет приоритет и не хуже виден текста на иностранном языке», - пишет Томуск.

Языковая инспекция попросила TS Laevad добавить в лифт также инструкцию на эстонском языке. Также Томуск обратил внимание, что в лифте судна возле кнопки надпись «Nuppu», хотя правильнее было бы написать «Vajutage nuppu». Языковая инспекция обязала TS Laevad устранить недочеты к 22 июля.

Член правления TS Laevad Гульдар Кивро поблагодарил бдительных сотрудников Языковой инспекции.

«При открытии линии на всех суднах были инструкции как на эстонском, так и на английском языках. К сожалению, кто-то их убрал из лифта парома Пирет. Команда судна время от времени проверяет состояние инструкций и наклеек в различных местах паромов. Мы сразу проверили наличие инструкций на других судах и убедились, что недочеты только в лифте парома Пирет», - сказал Кивро.