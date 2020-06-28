Фото ⟩ Жители Таллинна вовсю наслаждаются жаркой погодой

Уже завтра, 29 июня, днем благодаря кучево-дождевым облакам температура воздуха не будет такой высокой, а вечером небо затянется еще больше, что говорит нам о грядущих изменениях погоды.

Окончательная смена воздушных масс придется на вторник, что с большой долей вероятности будет сопровождаться звуковыми и световыми эффектами.

В ночь на вторник облачность уплотнится, пройдут кратковременные дожди и грозы, осадки местами будут сильными, во время грозы возможны сильные порывы ветра и град. Ветер сменит направление на западные, 3-9 м/сек. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, осадки местами будут сильными, во время грозы возможны сильные порывы ветра и град. Начиная с запада осадков постепенно будет становиться меньше. Ветер западных направлений, 5-10, после полудня на островах порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 11-17, на востоке страны до 20, днем 17-23 градуса тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-12, порывами 15, близ Рижского залива до 18 м/сек. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-12, порывами 15, на островах и близ Рижского залива до 18 м/сек. Температура воздуха ночью 10-16, днем 16-21 градус в тепла.