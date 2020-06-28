Видео ⟩ Улица стала бассейном: житель Пярну наслаждается потопом

Некоторые жители Пярну наслаждаются долгожданным дождем. А затопленная улица хорошо подходит для купания, пишет Pärnu Postimees.
«Мы выкачиваем воду из подвала. Но солнце светит и пярнуское лето вернулось. Потопа нет. У кого есть подвалы, они заполнены водой», - сказал житель Пярну Реми Силлат, который живет на улице Ринги, которая попала на видео.
«Было очень весело. Когда лужи стали высыхать, нашли четыре номерных знака. Отдали их в полицию, - сказал Реми. - Люди веселились и проезжали на полном ходу. Два автомобиля встали, в двигатель попала вода».