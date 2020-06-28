Видео ⟩ На пляже развернули операцию по спасению: ребенка на матрасе унесло в море

На пляже Хаабнеэме 14-летняя девочка пошла в воду на надувном матрасе, она загорала до тех пор, пока ветер не унес ее далеко от берега. Для спасения девочки на место прибыли как полиция, так и спасатели, пишет Postimees.
Около 15.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в поселке Хаабнеэме 14-летняя девочку на резиновом матрасе унесло в море. Из-за сильного ветра матрас быстро удалялся все дальше, поэтому береговой охране не удалось сразу прийти на помощь.
На место были отправлены катеры спасателей и полиции. Также на помощь отправили вертолет.
Минут через десять команде на катере удалось вытащить девочку из воды и доставить на берег. В медицинской помощи она не нуждалась.
Полиция уточнила, что, по предварительным данным, девочка пришла на пляж со взрослыми, но в какой-то момент она пропала из их поля зрения. К счастью, все разрешилось хорошо и девочка благополучно вернулась на берег.