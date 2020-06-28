Видео ⟩ На пляже развернули операцию по спасению: ребенка на матрасе унесло в море

Около 15.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в поселке Хаабнеэме 14-летняя девочку на резиновом матрасе унесло в море. Из-за сильного ветра матрас быстро удалялся все дальше, поэтому береговой охране не удалось сразу прийти на помощь.

На место были отправлены катеры спасателей и полиции. Также на помощь отправили вертолет.

Минут через десять команде на катере удалось вытащить девочку из воды и доставить на берег. В медицинской помощи она не нуждалась.