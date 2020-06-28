Facebook официально переименовал Киев

По его словам, инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Ранее чтобы обозначить Киев, алгоритм первой опцией предлагал Kiev. Теперь адреса и места с упоминанием Киева будут использовать транслитерацию с украинского, а не русского языка, передает Korrespondent.

"Это очень важный момент. Всего две маленькие буквы, которые формируют массовое сознание в англоязычном мире и приучают к пониманию, что Украина - это Украина", - подчеркнул Кулеба.

Также Facebook обновил отметки посещения мест - первым предложением пользователи будут видеть вариант Kyiv. Однако старые отметки и теги нельзя будет поменять, они останутся в старом варианте.