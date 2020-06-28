Акционер Lufthansa предрекает долгий выход компании из кризиса

Основной акционер Lufthansa Хайнц Герман Тиле оценил время, необходимое компании для выхода из кризиса в пять-шесть лет. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 28 июня, передает DW. "Это будет болезненный путь для всех участников, насколько болезненный, никто сейчас сказать не может" – отметил Тиле.

При этом он сказал, что доверяет руководителю авиакомпании Карстену Шпору и его команде. По словам Тиле, невозможно прогнозировать развитие как всей экономики, так и авиаотрасли. Он считает, что спрос на авиаперелеты снова вырастет, но вряд ли достигнет того уровня, что был до начала пандемии.

По оценкам Тиле, который контролирует 15,5% акций Lufthansa, потребуется, в том числе, сокращение расходов на персонал, инвестиций дочерних компаний: "Нужно внимательно оценить всё, что в ближайшие несколько лет не понадобится для осуществления основной деятельности авиакомпании".