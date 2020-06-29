Водитель мопеда проигнорировал требование полиции об остановке и попал в ДТП

В воскресенье, 28 июня, в Нарва-Йыэсуу произошло ДТП, в котором пострадал 29-летний водитель мопеда.
Инцидент имел место около 23.50 по адресу Айа, 3 - напротив отеля. Ехавший на мопеде 29-летний мужчина проигнорировал требование полиции об остановке и, совершая обгон находившегося перед ним автомобиля, врезался в машину Opel Insignia, которой управлял 60-летний мужчина.
Водитель мопеда был без шлема, а на транспортном средстве не были включены ни передняя фара, ни задний фонарь.
Пострадавшего водителя мопеда доставили в отделение экстренной медицины Нарвской больницы.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.