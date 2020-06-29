Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Белоруссия в нынешней геополитической обстановке является единственным союзником России, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом Минской области, пишет DW.
Государственный телеканал "Беларусь-1" показал фрагменты выступления белорусского лидера в воскресенье, 28 июня. По словам Лукашенко, Москва не хочет потерять Белоруссию прежде всего в политическом плане. Подобный исход будет сильнейшим ударом по внутренней политике России, подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко выделил и экономический аспект в отношениях двух стран. По его словам, Белоруссия является вторым покупателем газа из РФ после Германии, а также перерабатывает огромное количество российской нефти.
При этом Белоруссия находится между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами - Евросоюзом и Россией, считает Лукашенко. Несколькими днями ранее он заявил, что Москва пытается повлиять на результаты выборов главы государства, намеченных на 9 августа. Кремль отверг обвинения Минска.
Александр Лукашенко руководит Белоруссией с 1994 года. Это самый продолжительный срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств. В преддверии выборов в стране были задержаны ряд оппозиционно настроенных активистов и политиков. В Минске и нескольких других городах состоялись акции в поддержку вероятных альтернативных кандидатов и задержанных ранее активистов, на которых суммарно задержали несколько сотен участников.