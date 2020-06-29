Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Государственный телеканал "Беларусь-1" показал фрагменты выступления белорусского лидера в воскресенье, 28 июня. По словам Лукашенко, Москва не хочет потерять Белоруссию прежде всего в политическом плане. Подобный исход будет сильнейшим ударом по внутренней политике России, подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко выделил и экономический аспект в отношениях двух стран. По его словам, Белоруссия является вторым покупателем газа из РФ после Германии, а также перерабатывает огромное количество российской нефти.

При этом Белоруссия находится между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами - Евросоюзом и Россией, считает Лукашенко. Несколькими днями ранее он заявил, что Москва пытается повлиять на результаты выборов главы государства, намеченных на 9 августа. Кремль отверг обвинения Минска.