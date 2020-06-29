Во Франции свернули расследование "механического допинга"

Расследование было начато в 2017 году после того, как появились подозрения в том, что установка скрытого мотора принесла пользу известным велогонщикам, позволив им воспользоваться новейшими технологическими достижениями в области электродвигателей.

Скрытый мотор, который также называют "механическим допингом", впервые был обнаружен в январе 2016 года на чемпионате мира по велокроссу в велосипеде бельгийки Фемке ван ден Дрисше. Спортсменка была дисквалифицирована на шесть лет и в итоге приняла решение завершить карьеру. Девушку также оштрафовали на 20 тысяч швейцарских франков, обязали вернуть медали и выигранные на турнирах призовые деньги.