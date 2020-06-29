Пн, 29.06.2020
Если борьба за бесспорное первенство обостряется, то… Двум медведям в одной берлоге не жить. Вячеслав Иванов
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Во Франции свернули расследование "механического допинга"

Во Франции свернули расследование "механического допинга"

Велогонка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ardo Säks / Klubi Tartu Maraton

Национальная финансовая прокуратура Франции прекратила расследование, касающееся использования "механического допинга" в велоспорте, из-за недостатка доказательств, сообщает L'Equipe.

Расследование было начато в 2017 году после того, как появились подозрения в том, что установка скрытого мотора принесла пользу известным велогонщикам, позволив им воспользоваться новейшими технологическими достижениями в области электродвигателей.

Бывший глава Международного союза велосипедистов Брайан Куксон не был вызван на допрос.

Скрытый мотор, который также называют "механическим допингом", впервые был обнаружен в январе 2016 года на чемпионате мира по велокроссу в велосипеде бельгийки Фемке ван ден Дрисше. Спортсменка была дисквалифицирована на шесть лет и в итоге приняла решение завершить карьеру. Девушку также оштрафовали на 20 тысяч швейцарских франков, обязали вернуть медали и выигранные на турнирах призовые деньги.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ