Министерство выплатит Мерике Юрило более 10 000 евро за ее вклад в сектор здравоохранения

Министр социальных дел Танель Кийк в конце прошлой недели подписал приказ об освобождении Мерике Юрило от должности генерального директора Департамента здоровья по инициативе работника, пишет Rus.ERR.
Согласно приказу Кийка, Юрило полагается компенсация за неиспользованный отпуск продолжительностью 17,5 дней.
Также ей будет выплачен бонус в размере 10 480 евро за вклад в сектор здравоохранения Эстонии.
Пост гендиректора Департамента здоровья Мерике Юрило покинет 1 июля.
О том, что Юрило подала в отставку, стало известно 18 июня.