Пн, 29.06.2020
В России сменились поколения и распад Советского Союза и сталинские репрессии трогают все меньше людей. Айнар Рууссаар
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Вынужденная покинуть свой пост глава Департамента здоровья получит бонус: более 10 000 евро

Вынужденная покинуть свой пост глава Департамента здоровья получит бонус: более 10 000 евро

Мерике Юрило.

ФОТО: Eero Vabamägi

Министр социальных дел Танель Кийк в конце прошлой недели подписал приказ об освобождении Мерике Юрило от должности генерального директора Департамента здоровья по инициативе работника, пишет Rus.ERR.

Согласно приказу Кийка, Юрило полагается компенсация за неиспользованный отпуск продолжительностью 17,5 дней.

Также ей будет выплачен бонус в размере 10 480 евро за вклад в сектор здравоохранения Эстонии.

Пост гендиректора Департамента здоровья Мерике Юрило покинет 1 июля.

О том, что Юрило подала в отставку, стало известно 18 июня.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ