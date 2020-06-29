Главнокомандующий НАТО требует согласования плана действий на случай второй волны пандемии

По информации немецкого издания Der Spiegel, НАТО форсирует реализацию альянсом плана действий на случай второй волны пандемии коронавируса в Европе. Не позднее, чем в течение двух недель члены альянса должны обозначить свой вклад в пакет принимаемых мер.
По информации Der Spiegel, 23 июня верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе направил письма всем странам-участницам. В них генерал Тод Д. Уолтерс разъяснил, что до 10 июля все партнеры должны дать согласие на военном уровне на операционный план, уже утвержденный на политическом уровне, сообщает Inopressa.
Дипломаты НАТО пояснили, что план действий в случае второй волны эпидемии должен быть готов уже к середине июля. Для НАТО, которому требуется много времени для согласования решений среди 30 партнерских стран, это практически рекордный срок. По словам дипломатов, такой темп показывает, насколько серьезно в брюссельской штаб-квартире воспринимают опасность второй волны эпидемии и ее возможные последствия для членов НАТО.
Согласно плану действий, планируется обеспечить страны НАТО оборудованием для реанимационных отделений, аппаратами ИВЛ и защитными масками. Также предусмотрен антикризисный фонд для транспортировки оборудования и пациентов с Covid-19. По информации Der Spiegel, Германия уже согласилась на участие. В настоящий момент министерство обороны проверяет, какие военные возможности и оборудование бундесвер сможет предоставить для операционного плана.
В прошедшие недели генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно обращал внимание государств-участников альянса на то, что коронакризис затрагивает и НАТО. Он с беспокойством наблюдает, как благодаря быстро организованной транспортировке помощи, например, в Италию, Россия и Китай создали впечатление, будто НАТО не в состоянии помочь своим странам-участницам. Поэтому операционный план он назвал лакмусовым тестом надежности альянса.