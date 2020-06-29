Главнокомандующий НАТО требует согласования плана действий на случай второй волны пандемии

По информации Der Spiegel, 23 июня верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе направил письма всем странам-участницам. В них генерал Тод Д. Уолтерс разъяснил, что до 10 июля все партнеры должны дать согласие на военном уровне на операционный план, уже утвержденный на политическом уровне, сообщает Inopressa.

Дипломаты НАТО пояснили, что план действий в случае второй волны эпидемии должен быть готов уже к середине июля. Для НАТО, которому требуется много времени для согласования решений среди 30 партнерских стран, это практически рекордный срок. По словам дипломатов, такой темп показывает, насколько серьезно в брюссельской штаб-квартире воспринимают опасность второй волны эпидемии и ее возможные последствия для членов НАТО.

Согласно плану действий, планируется обеспечить страны НАТО оборудованием для реанимационных отделений, аппаратами ИВЛ и защитными масками. Также предусмотрен антикризисный фонд для транспортировки оборудования и пациентов с Covid-19. По информации Der Spiegel, Германия уже согласилась на участие. В настоящий момент министерство обороны проверяет, какие военные возможности и оборудование бундесвер сможет предоставить для операционного плана.