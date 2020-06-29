Пн, 29.06.2020
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  • Ушла из дома и не вернулась. Полиция ищет 14-летнюю Кайсу

Ушла из дома и не вернулась. Полиция ищет 14-летнюю Кайсу

Кайса.

ФОТО: Полиция

Полиция просит помощи в установлении места нахождения 14-летней Кайсы, которая 24 июня ушла из дома своей бабушки в Выру и до сих пор не вернулась.

У девушки с собой был телефон, но большую часть времени он выключен. Согласно собранной информации, девушка может находиться в таллиннском районе Нымме.

Рост Кайсы 164 сантиметра, телосложение худощавое. Волосы темные до плеч. Была одета в темную кофту с длинным рукавом, серые джинсы и тенниски. Часто носит с собой руллу.

Просьба ко всем, кто знает возможное место нахождения Кайсы или видел ее в последние дни, сообщить об этом по телефону 112.

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