Ушла из дома и не вернулась. Полиция ищет 14-летнюю Кайсу

Полиция просит помощи в установлении места нахождения 14-летней Кайсы, которая 24 июня ушла из дома своей бабушки в Выру и до сих пор не вернулась.
У девушки с собой был телефон, но большую часть времени он выключен. Согласно собранной информации, девушка может находиться в таллиннском районе Нымме.
Рост Кайсы 164 сантиметра, телосложение худощавое. Волосы темные до плеч. Была одета в темную кофту с длинным рукавом, серые джинсы и тенниски. Часто носит с собой руллу.
Просьба ко всем, кто знает возможное место нахождения Кайсы или видел ее в последние дни, сообщить об этом по телефону 112.