Ушла из дома и не вернулась. Полиция ищет 14-летнюю Кайсу

У девушки с собой был телефон, но большую часть времени он выключен. Согласно собранной информации, девушка может находиться в таллиннском районе Нымме.

Рост Кайсы 164 сантиметра, телосложение худощавое. Волосы темные до плеч. Была одета в темную кофту с длинным рукавом, серые джинсы и тенниски. Часто носит с собой руллу.