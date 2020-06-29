В кинотеатрах Apollo появятся абонементы

С понедельника, 29-го июня, в кинотеатрах Apollo Kino будут предлагаться месячные абонементы по фиксированной цене, обладатели которых смогут, в соответствии с условиями пакета, неограниченно смотреть фильмы в течение месяца, передает ERR.
По словам исполнительного директора Apollo Kino Кадри Эрм, работа над проектом велась больше года, в результате чего было разработано три вида пакетов, которые позволяют посещать кинотеатры по всей Эстонии.
Абонемент индивидуальный и предназначен для персонального использования. Пакет позволяет приобрести один билет в соответствующее пакету время. «У каждого абонемента есть дополнительные бонусы, например, скидка на места с повышенным комфортом или VIP-мероприятия в рамках кинопремьер», - пояснила Эрм.
Месячные абонементы с фиксированной стоимостью распространены в США и Европе. «Мы вдохновлялись сетями кинотеатров в разных странах, однако адаптировали это, учитывая привычки посетителей Apollo Kino», - отметила исполнительный директор.