В кинотеатрах Apollo появятся абонементы

По словам исполнительного директора Apollo Kino Кадри Эрм, работа над проектом велась больше года, в результате чего было разработано три вида пакетов, которые позволяют посещать кинотеатры по всей Эстонии.

Абонемент индивидуальный и предназначен для персонального использования. Пакет позволяет приобрести один билет в соответствующее пакету время. «У каждого абонемента есть дополнительные бонусы, например, скидка на места с повышенным комфортом или VIP-мероприятия в рамках кинопремьер», - пояснила Эрм.