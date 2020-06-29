Так держать: в Эстонии не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом

В течение последних суток в Эстонии был проанализирован 351 первичный тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, положительных тестов не выявлено.
По состоянию на утро 29 июня пять человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. В течение дня новых смертей не было. В общей сложности коронавирус унес в Эстонии жизни 69 человек.
По состоянию на сегодняшний день в больницах завершено 388 случаев заболевания COVID-19.
Выздоровели от коронавирусного заболевания 1818 человек. Из них у 1386 человек заболевание считается завершенным (76,2%), в случае 432 человек (23,8%) с момента положительного теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении, в том числе ожидают подтверждения выздоровления.
В Эстонии в общей сложности сделано более 106 000 тестов на вирус SARS-CoV-2, из них 1987, т.е. 1,9% оказались положительными. Более точную статистику можно посмотреть здесь.
Департамент здоровья напоминает, что во избежание распространения коронавируса, вызывающего COVID-19 SARS-CoV-2, следует тщательно мыть руки, оставаться дома в случае заболевания и оставлять достаточное пространство для дыхания своим согражданам. Коронавирус распространяется от инфицированного человека к здоровому в основном через тесный контакт. Тесным контактом считается ситуация, когда люди находятся ближе чем на 2 метра друг к другу в течение 15 минут.