Так держать: в Эстонии не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом

По состоянию на утро 29 июня пять человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. В течение дня новых смертей не было. В общей сложности коронавирус унес в Эстонии жизни 69 человек.

По состоянию на сегодняшний день в больницах завершено 388 случаев заболевания COVID-19.

Выздоровели от коронавирусного заболевания 1818 человек. Из них у 1386 человек заболевание считается завершенным (76,2%), в случае 432 человек (23,8%) с момента положительного теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении, в том числе ожидают подтверждения выздоровления.

В Эстонии в общей сложности сделано более 106 000 тестов на вирус SARS-CoV-2, из них 1987, т.е. 1,9% оказались положительными. Более точную статистику можно посмотреть здесь.