Ragn-Sells планирует в Нарва-Йыэсуу завод по обогащению сланцевой золы.

В понедельник представители Ragn-Sells AS встретятся с представителями местного самоуправления, предпринимателями и жителями Нарва-Йыэсуу, чтобы познакомить их с идеей проекта завода, основанного на инновационном процессе по обогащению сланцевой золы. Данный завод позволит в будущем значительно уменьшить воздействие сланцевой золы на окружающую среду. Предприятие планирует вскоре подать ходатайство в местное самоуправление для инициирования специальной планировки, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

Для запущенного пять лет назад исследовательского проекта по обогащению сланцевой золы компания Ragn-Sells AS создала в Эстонии дочернее предприятие RS-OSA Service OÜ. На сегодняшний день по инициативе компании была сформирована научная рабочая группа, в которой в рамках базовых и прикладных исследований участвуют также ученые Тартуского университета и Таллиннского технического университета. Недавно к исследованиям в качестве со-финансирующей стороны присоединился целевой фонд Archimedes, и в них также активно участвует предприятие Eesti Energia.

Председатель правления Ragn-Sells AS Райн Ваяна отметил, что данный проект представляет собой один из самых масштабных проектов в сфере экономики замкнутого цикла в странах Балтии и Скандинавии. Он также добавил, что повторное использование материалов, скрывающихся в золе, которая в настоящее время просто складируется в качестве отходов, не только окажет чрезвычайно благоприятное воздействие на окружающую среду, но и улучшит всю местную среду обитания в целом. «Сегодня мы хотели бы не только рассказать о данном проекте, но и выслушать связанные с ним мнения и идеи местных жителей. Мы хотим, чтобы в ходе этого долгосрочного проекта была обеспечена хорошая информированность и привлечение всех сторон, и чтобы внимание возможным проблемным аспектам уделялось уже на самой ранней стадии», – добавил Вяана.

В рамках решения по направлению золы, образующейся в результате производства электричества на базе сланца, в повторное использование, главное внимание уделяется составам зол и возможностям по повторному использованию содержащихся в них химических компонентов в различных областях производства материалов. Технологии использования таких отходов помогли бы как уменьшить нагрузку на экологию Ида-Вирумаа, так и снизить потребность в дополнительных разработках и использовании природных ресурсов как в Европе, так и во всем мире в целом. Целью работ по разработке технологии является обогащение более 1 миллиона тонн зольных отходов сланца в год посредством углеродно-нейтрального процесса.

Ragn-Sells обладает солидным опытом разработки и запуска решений по экономике замкнутого цикла. В мае этого года концерн Ragn-Sells сообщил о начале строительства в Швеции, недалеко от Стокгольма, нового завода по обогащению летучей золы. Через два года новый завод позволит обогащать почти половину летучих зол, образующихся в Швеции, в соли промышленного качества.