Семейные врачи не хотят собирать данные людей в случае второй волны коронавируса

В Министерстве социальных дел считают, что в случае новой вспышки заболевания Covid-19 семейные врачи могли бы заниматься выяснением контактов заболевшего коронавирусной инфекцией. В Эстонском обществе семейных врачей с таким предложением не согласны, передает Rus.ERR.
Член правления Общества семейных врачей Кармен Йоллер сказала ERR, что для дополнительного опроса пациентов потребуется время, равное по меньшей мере времени приема одного пациента. Это означает, что у семейных врачей останется меньше времени для лечения людей.
По словам Йоллер, для того, чтобы опросить человека, не требуется медицинского образования.