Президента нарвского «Транса» наградят высокой наградой

Эстонский футбольный союз решил наградить многолетнего президента нарвского футбольного клуба «Транс» Николая Бурдакова серебряным знаком ЭФС за работу в развитии эстонского футбола, пишет Postimees.
Отметивший в июне 70-летие Бардаков родился в Белоруссии, но еще в юности переехал в Нарву, где играл в местной футбольной команде. После службы в армии он принимал участие в создании предшественника «Транса» футбольного клуба «Автомобилист», и до 1989 году был в нем игроком. В «Трансе» в разные периоды он выполнял роли как тренера, так и президента. Также Бурдаков входил в состав правления Футбольного союза.
За годы «Транс» один раз стал обладателем Кубка Эстонии, и дважды завоевывал Суперкубок, а также в 2006 году стал серебряным медалистом Чемпионата Эстонии, а в 1995, 2005, 2008, 2009, 2010 и 2011 годах – бронзовым медалистом.
Серебряный знак Эстонского футбольного союза будет вручен Бурдакову в декабре на традиционном Футбольном галаконцерте.
Уже в нынешнюю субботу игроки «Транса» могут поздравить Бурдакова во время игры с чемпионом Эстонии таллиннской «Флорой» в финале Кубка Эдварда Типнера. А генеральная репетиция золотого матча пройдет уже завтра, когда те же команды встретятся в рамках 10 тура Чемпионата Эстонии в Премиум Лиге.