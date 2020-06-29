Президента нарвского «Транса» наградят высокой наградой

Отметивший в июне 70-летие Бардаков родился в Белоруссии, но еще в юности переехал в Нарву, где играл в местной футбольной команде. После службы в армии он принимал участие в создании предшественника «Транса» футбольного клуба «Автомобилист», и до 1989 году был в нем игроком. В «Трансе» в разные периоды он выполнял роли как тренера, так и президента. Также Бурдаков входил в состав правления Футбольного союза.

За годы «Транс» один раз стал обладателем Кубка Эстонии, и дважды завоевывал Суперкубок, а также в 2006 году стал серебряным медалистом Чемпионата Эстонии, а в 1995, 2005, 2008, 2009, 2010 и 2011 годах – бронзовым медалистом.

Серебряный знак Эстонского футбольного союза будет вручен Бурдакову в декабре на традиционном Футбольном галаконцерте.