Предприниматели смогут посмотреть, как они выглядят в глазах Налогово-таможенного департамента

Законный представитель предприятия видит посредством приложения, как оно выглядит для Налогово-таможенного департамента (НТД), а также имеются ли у него, по мнению НТД, недостатки в данных, предоставленных им департаменту. Данная услуга предлагает также конкретные инструкции по исправлению недостатков. Оценки видят только законные представители предприятия, которые при желании могут предоставить доступ к ним также бухгалтеру.

Помимо этого, услуга в одной среде объединяет общедоступные данные, для сбора которых в настоящее время необходимо делать несколько запросов в информационные системы (например, адрес, уплаченные государственные налоги, количество сотрудников, долги, различные разрешения). Эти данные видны всем.

«Желание получить услугу пришло от самих предпринимателей», – сказал генеральный директор НТД Вальдур Лайд. «Видя себя глазами НТД – выполнены ли налоговые обязанности в срок, а также имеются ли в представленных данных противоречия – можно исправить упущения. Таким образом, предприниматель может как предотвратить налоговую проверку, так и сэкономить своё драгоценное время. В то же время необходимо учитывать, что если длительный период имеются существенные недостатки, то следует ожидать контакта с нами».

По словам Лайда, цель НТД – сделать уплату налогов максимально простой. «Удобство декларирования доходов физических лиц Эстонии уже давно известно всему миру. Посредством оценок налогового поведения мы делаем большой шаг в упрощении жизнедеятельности коммерческих объединений, уменьшая административную нагрузку предпринимателей и чиновников, а также увеличивая поступление налогов», – сказал генеральный директор. Мы постоянно развиваем услугу, основываясь на отзывах предпринимателей. Например, в будущем появится возможность делиться оценками о себе с деловыми партнерами».

По словам руководителя Nortal в Эстонии Атса Альбре, э-услуга оценок налогового поведения является важным шагом в создании содержательной ценности на основе данных, предоставляя предпринимателям ориентированную на пользователе более прозрачную услугу. «Услуга вновь подтверждает роль эстонского Налогового департамента в качестве дигитального лидера в своей сфере деятельности. Мы рады внести свой вклад в создание инновационных налоговых решений и быть частью истории их успеха», - добавил Альбре.

Оценки налогового поведения основываются как на общедоступной информации, так и на данных защищенных налоговой тайной, которые предприниматель сам предоставил в НТД. Новые данные для этого не запрашиваются и не собираются.

Предприниматель получает обратную связь в приложении по двум частям.

Оценка соблюдения налоговой дисциплины характеризует своевременность и корректность предприятия в выполнении обязанностей, вытекающих из закона (долг предприятия, наличие виновных деяний, налоговые производства, информация об ответственном лице, предоставление деклараций). Помимо этого, посредством оценок соблюдения налоговой дисциплины сравниваются выплаты заработных плат, задекларированных предприятием, со средними заработными платами по Эстонии на тех же должностях.