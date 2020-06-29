Предприниматели смогут посмотреть, как они выглядят в глазах Налогово-таможенного департамента

Сегодня Налогово-таможенный департамент предлагает предпринимателям э-услугу «Оценки налогового поведения», уникальную в своём роде во всём мире. Услуга является вспомогательным средством для предприятий при организации своих налоговых дел.
Законный представитель предприятия видит посредством приложения, как оно выглядит для Налогово-таможенного департамента (НТД), а также имеются ли у него, по мнению НТД, недостатки в данных, предоставленных им департаменту. Данная услуга предлагает также конкретные инструкции по исправлению недостатков. Оценки видят только законные представители предприятия, которые при желании могут предоставить доступ к ним также бухгалтеру.
Помимо этого, услуга в одной среде объединяет общедоступные данные, для сбора которых в настоящее время необходимо делать несколько запросов в информационные системы (например, адрес, уплаченные государственные налоги, количество сотрудников, долги, различные разрешения). Эти данные видны всем.
«Желание получить услугу пришло от самих предпринимателей», – сказал генеральный директор НТД Вальдур Лайд. «Видя себя глазами НТД – выполнены ли налоговые обязанности в срок, а также имеются ли в представленных данных противоречия – можно исправить упущения. Таким образом, предприниматель может как предотвратить налоговую проверку, так и сэкономить своё драгоценное время. В то же время необходимо учитывать, что если длительный период имеются существенные недостатки, то следует ожидать контакта с нами».
По словам Лайда, цель НТД – сделать уплату налогов максимально простой. «Удобство декларирования доходов физических лиц Эстонии уже давно известно всему миру. Посредством оценок налогового поведения мы делаем большой шаг в упрощении жизнедеятельности коммерческих объединений, уменьшая административную нагрузку предпринимателей и чиновников, а также увеличивая поступление налогов», – сказал генеральный директор. Мы постоянно развиваем услугу, основываясь на отзывах предпринимателей. Например, в будущем появится возможность делиться оценками о себе с деловыми партнерами».
По словам руководителя Nortal в Эстонии Атса Альбре, э-услуга оценок налогового поведения является важным шагом в создании содержательной ценности на основе данных, предоставляя предпринимателям ориентированную на пользователе более прозрачную услугу. «Услуга вновь подтверждает роль эстонского Налогового департамента в качестве дигитального лидера в своей сфере деятельности. Мы рады внести свой вклад в создание инновационных налоговых решений и быть частью истории их успеха», - добавил Альбре.
Оценки налогового поведения основываются как на общедоступной информации, так и на данных защищенных налоговой тайной, которые предприниматель сам предоставил в НТД. Новые данные для этого не запрашиваются и не собираются.
Предприниматель получает обратную связь в приложении по двум частям.
Оценка соблюдения налоговой дисциплины характеризует своевременность и корректность предприятия в выполнении обязанностей, вытекающих из закона (долг предприятия, наличие виновных деяний, налоговые производства, информация об ответственном лице, предоставление деклараций). Помимо этого, посредством оценок соблюдения налоговой дисциплины сравниваются выплаты заработных плат, задекларированных предприятием, со средними заработными платами по Эстонии на тех же должностях.
Оценка состояния налоговых дел указывает на возможные недостатки и несоответствия при декларировании данных, а также помогает предприятию таким образом раньше улучшить своё налоговое поведение. Учитываются данные, указанные в регистре по трудоустройству и в декларациях (продажа, покупка, выплаты, расходы, облагаемые налогом), а также другие замечания от НТД.
Оценки и их показатели отображаются в числовом значении по шкале от 1 до 3, а также они отличаются по цвету. Зелёный (3) – всё в порядке. Жёлтый (2) – имеются некоторые недостатки. Красный (1) – имеются существенные недостатки.
Оценки своего налогового поведения могут посмотреть более чем 135 000 предприятий. По состоянию на май у 62% из них всё было в порядке, т. е. все показатели были зелёного цвета. 13% предприятий имели «жёлтый» показатель, что указывало на некоторые недостатки в их налоговых делах. Четверть предприятий имела серьёзные недостатки и показатель у них был «красный».
В большинстве случаев на результат оценки налогового поведения предприятий повлиял риск выплат заработных плат в конвертах – заработные платы, задекларированные предприятием, были намного ниже, чем средние заработные платы на аналогичных рабочих местах. Много проблем возникло с нерассроченными долгами, информацией об ответственном лице и предоставлением деклараций. Также более 10 000 предприятий получат рекомендацию пересмотреть использование автомобиля, принадлежащего предприятию, поскольку он не обозначен как простое транспортное средство, а указан как транспортное средство для выполнения должностных поездок.
Если предприниматель исправляет свои недостатки, то об этом дополнительно извещать НТД не следует. Изменения обычно видны уже на следующий день.
Оценки своего налогового поведения видят коммерческие объединения и предприниматели — физические лица, обязанные по налогу с оборота.
Разработку оценок налогового поведения поддержал Европейский фонд регионального развития. Услуга была разработана НТД-ом в сотрудничестве с AS Nortal и центром инфотехнологий при Министерстве финансов (RMIT).
Дополнительная информация на: https://www.emta.ee/ru/biznes-klient/nalogooblozhenie-uplata-nalogov/ocenki-nalogovogo-povedeniya