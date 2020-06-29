Яак Ааб поддержал идею найти для будущего футбольного холла "Левадии" другое место

Министр госуправления Яак Ааб считает, что возникшие разногласия вокруг идеи футбольного клуба "Левадии" построить рядом с мемориалом жертвам коммунизма на Маарьямяги крытый футбольный манеж следует разрешить путем переговоров, пишет Rus.ERR.
В конце прошлой недели Ааб обратился к руководству госкомпании Riigi Kinnisvara с просьбой представить официальную позицию по этому вопросу.
"Министерство юстиции предлагает отозвать одобренное в 2015 году разрешение на детальную планировки участка недвижимости по адресу Тууленурга,1 и начать обсуждение вопроса о поиске альтернативного места для футбольного холла. Мы поддерживаем начало обсуждения между сторонами с целью достижения соглашения", - написал Яак Ааб главе Riigi Kinnisvara Кати Кусмин.
Ранее представители Riigi Kinnisvara говорили, что для строительства запланированного таллиннским футбольным клубом "Левадия" крытого футбольного манежа можно найти более подходящее место, чем Маарьямяги.
Президент "Левадии" Виктор Левада относится к данной идее негативно: "Согласился ли бы построить холл на другом участке, если бы мне его предоставили? А в чем смысл? Если вы живете со своей семьей в большом доме, то не станете ее расселять по разным углам. Это касается и нашего клуба. Наша база находится на Маарьямяги, там должны тренироваться и взрослые, и детские команды. По-другому просто неправильно".