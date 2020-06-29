Яак Ааб поддержал идею найти для будущего футбольного холла "Левадии" другое место

"Министерство юстиции предлагает отозвать одобренное в 2015 году разрешение на детальную планировки участка недвижимости по адресу Тууленурга,1 и начать обсуждение вопроса о поиске альтернативного места для футбольного холла. Мы поддерживаем начало обсуждения между сторонами с целью достижения соглашения", - написал Яак Ааб главе Riigi Kinnisvara Кати Кусмин.

Президент "Левадии" Виктор Левада относится к данной идее негативно: "Согласился ли бы построить холл на другом участке, если бы мне его предоставили? А в чем смысл? Если вы живете со своей семьей в большом доме, то не станете ее расселять по разным углам. Это касается и нашего клуба. Наша база находится на Маарьямяги, там должны тренироваться и взрослые, и детские команды. По-другому просто неправильно".