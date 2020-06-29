Фото ⟩ Вблизи главного ковид-госпиталя России обнаружили мешки для трупов с документами, кровью и бирками от тел

Издание пишет, что пакеты находились в "сотне метров от главного ковид-госпиталя России". Нашедшие их люди отнесли их в больницу. "Мы нашли пакеты, поняли, что там лежит, вместе с ним пошли прямо в ближайшее здание, которое оказалось "грязной" зоной", - рассказал один из мужчин. По его словам, им никто не препятствовал, охраны не было.

"Тут же все засуетились, сначала говорили, что не имеют никакого отношения к мусору", - сообщил источник издания. Через некоторое время спустился сотрудник в защитном костюме с респиратором. Все это время найденный мешок лежал посреди комнаты. Место обнаружения пакетов оцепили, туда прибыли полиция и медицинский персонал в защитных костюмах.

Readovka пишет в своем Telegram-канале, что в полицию обратились дорожники, обеспечивающие эксплуатацию путепровода, "и то только потому, что странные черные пакеты с не менее странным содержимым оказались на их пути", а врачи Коммунарки якобы "хотели замять историю".

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook сообщил, что пакеты для перевозки тел умерших были обнаружены за пределами больничной территории, в километре от госпиталя. Он опроверг, что в мешках находились медицинские карты пациентов, как говорится на сайте интернет-издания. В своем Telegram-канале Readovka признала, что на опубликованных фотографиях медкарт нет.