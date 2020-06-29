Марко Михкельсон: план Путина представляет опасность для стран Балтии

Если внимательно читать эти поправки, то становится понятным, почему Путин позволил себе в недавнем интервью российскому телеканалу «Россия 1» в жестком агрессивном тоне предъявить территориальные требования соседним государствам. «При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то хотя бы уже тогда выходила с чем пришла и не тащила бы с собой подарки от русского народа», - заявил Путин в данном интервью 12 июня с неприкрытой ненавистью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сразу поспешил сгладить ситуацию, заявив, что «у России нет территориальных претензий к своим соседям». Однако это никого не убедило. Путин верит в то, что говорит, и территориальные претензии на своей шкуре уже годами испытывают Молдова, Украина и Грузия, даже Беларусь. С особым вниманием к словам Путина о «подарках от русского народа» следует отнестись Казахстану.

Данный образ мысли Путина подтверждается также вербальным нападением, затрагивающим, в данном случае, напрямую нас. В исторической статье, опубликованной в американском журнале «The National Interest», находящимся под контролем русского агента влияния Дмитрия Саймса, Путин наносит серьезный удар странам Балтии. Он пишет: «Осенью 1939 года, решая свои военно‑стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени. Кроме того, Литве в октябре 1939 года были возвращены город Вильно и прилегающая область, ранее входившие в состав Польши. Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои органы власти, язык, имели представительство в советских высших государственных структурах».

Статья Путина со сталинистской трактовкой истории, защищающая советскую империю, не говорит нам ни в коей мере о его интересе к истории, а о том, с какими целями глава РФ хочет проводить политику в ближайшем будущем. Важно понимать, что Путин написал эту статью, прежде всего, чтобы оправдать свою экспансионистскую внешнюю политику и предостеречь соседние государства.