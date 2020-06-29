Ведущий «Вестей» назвал голосование по поправкам в Конституцию историческим преступлением и уволился

«Сегодня написал заявление. Ухожу со странным ощущением. В течение семи лет я писал горячие новости, готовил репортажи с мест событий, вел выпуски новостей и старался быть объективным. Но то, что происходит сейчас - выше моего понимания. Поправки в Конституцию - историческое преступление. К отпиариванию которого привлекают некую сомнительную викторину..., мнения списанных историей "випов" - именно в кавычках, некие подачки на детей...», - написал Жаринов в своем Facebook.

«Не могу кивать: "да, все уже решено", "от нас ничего не зависит", "это часть нашей работы". За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей. И сейчас не хочу. Я вижу единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии - уволиться. Ну и разумеется, голосовать не пойду», - добавил журналист.

На 1 июля в России назначено голосование по поправкам в Конституцию. При этом формально досрочное голосование началось еще 25 июня.