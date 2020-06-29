Исследование предупреждает о возможности новых, более серьезных пандемий

Исследование, проведенное Университетом Западной Англии и Исследовательской лабораторией Greenpeace при Университете Эксетера, предлагает гипотезу о том, что риски заболеваний «в конечном итоге связаны» с биоразнообразием и природными процессами, такими как круговорот воды в природе, передает MedikForum.
Используя структуру, разработанную для анализа и обмена информацией о сложных отношениях между обществом и окружающей средой, в исследовании делается вывод о том, что сохранение экосистем нетронутыми и полностью функционирующими поможет предотвратить возникновение новых пандемий.
Потеря этих выгод в результате деградации экосистем, включая вырубку лесов, изменения в землепользовании и интенсификацию сельского хозяйства, еще больше усугубляет проблему, подрывая водные и другие ресурсы, необходимые для сокращения передачи болезней и смягчения воздействия возникающих инфекционных заболеваний.