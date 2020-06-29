Банки договорились о единых правилах предоставления кредитного отпуска

Весной в условиях чрезвычайного положения, вызванного борьбой с коронавирусом, банки Эстонии договорились о единых правилах предоставления кредитного отпуска, чтобы поддержать экономику страны. Первоначально кредитный отпуск действовал до конца июня, однако банки решили продлить его до конца сентября, сообщила в понедельник пресс-служба Союза банков.
"Несмотря на то, что к концу мая число обращений за кредитным отпуском уменьшилось, сегодня нет уверенности в том, что кризис для жителей и предприятий Эстонии закончился. Есть повод для беспокойства, что некоторые сектора экономики будут ощущать последствия чрезвычайного положения до осени. Поэтому есть необходимость продолжить отсрочку по кредитам", - сказал председатель правления Союза банков Эстонии Эрки Килу.
По состоянию на конец мая эстонские банки предоставили платежные отпуска 38 000 клиентов, из которых около 30 000 - это физические лица. Погашение займов было отложено по займам на общую сумму три миллиарда евро.