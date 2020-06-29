Банки договорились о единых правилах предоставления кредитного отпуска

"Несмотря на то, что к концу мая число обращений за кредитным отпуском уменьшилось, сегодня нет уверенности в том, что кризис для жителей и предприятий Эстонии закончился. Есть повод для беспокойства, что некоторые сектора экономики будут ощущать последствия чрезвычайного положения до осени. Поэтому есть необходимость продолжить отсрочку по кредитам", - сказал председатель правления Союза банков Эстонии Эрки Килу.