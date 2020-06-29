Любителей спорта приглашают на забег «Маарду 40»

«Проведение массовых спортивных мероприятий на свежем воздухе стало доброй традицией в Маарду. Каждую весну и осень наши забеги собирают на дорожки лесного парка сотни любителей активного образа жизни и спорта со всего Харьюмаа. Но этот непростой год внес свои коррективы и привычные мероприятия пройдут в менее масштабном формате и без зрителей», - сообщил мэр Маарду Владимир Архипов.

«Тем не менее, активный образ жизни и занятия спортом на свежем воздухе укрепляют наш иммунитет, поэтому я приглашаю горожан принять участие в забеге или оздоровительной ходьбе», - добавил мэр.

Дети 7-12 лет смогут помериться силами в беге на один км. Взрослые и молодежь старше 13 лет смогут пробежать три или пять км. Эти дистанции можно будет пробежать с 10:00 до 13:00 в формате открытого старта. Оздоровительная ходьба на три и пять км стартует в 14:00.

Результаты забега будут опубликованы 13 июля на сайте www.maardu.ee. Награждение победителей, призеров и лучших маардуских бегунов в каждой возрастной группе состоится 14 июля в 19:00 в Маардуском центре досуга ( Кеэмикуте, 12б)

Регистрация участников забега открыта по ссылке www.maardu.ee до 19:00 10 июля. Зарегистрироваться на забег до 9 июля можно также в Рахвамая (Карьяри, 4) и по телефону 55981611 с 14.00 до 17:00. Участники оздоровительного похода не регистрируются.

NВ! В день старта регистрация участников забега не проводится. Стартовые номера для участников забега и лотерейные номера для участников оздоровительного похода выдаются на месте старта. Участие в забеге бесплатно.

Программа забега «Маарду 40»

10:00-13:00 - открытый старт для участников забега на дистанции один, три и пять км.

13:30-13:35- выдача лотерейных билетов для участников ходьбы

14:00 - старт оздоровительной ходьбы на три и пять км