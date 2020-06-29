СМИ: «Барселона» уволит Сетьена по окончании сезона

По информации Goal.com, это связано с тем, что у 61-летнего специалиста разладились отношения с футболистами.

И игроки, и руководство сине-гранатовых уверены, что лучше расстаться с Сетьеном по окончании сезона. Это и случится, если в команде не произойдет кардинальных перемен в ближайшее время.

Контракт Сетьена рассчитан на 2,5 года, но большинство членов совета директоров «Барсы» уже решило расстаться с тренером. Руководители разочарованы как результатами и игрой команды, так и заявлениями Сетьена. В клубе начинают думать, что назначение тренера было ошибкой.

Часть игроков «блауграны» не понимает требований Сетьена, другие футболисты недовольны его методами, а большая часть команды отрицательно относится к заявлениям тренера на пресс-конференциях, где он порой говорит о конкретных игроках.

Если в заключительной части сезона дела у команды пойдут еще хуже, то «Барселона» может пригласить на пост главного тренера Гарсию Пимьенту из «Барсы Б» или Хави.

Если Сетьен доработает до конца сезона, то затем ему сообщат об отставке. Он может сохранить свой пост только в случае победы в Лиге чемпионов.

Сетьен по ходу сезона сменил в «Барселоне» Эрнесто Вальверде. Команда идет второй в Ла Лиге, отставая от «Реала» на 2 очка. В Лиге чемпионов каталонцы сыграли вничью с «Наполи» (1:1) в первом матче 1/8 финала.