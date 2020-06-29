Защитники природы призывают косить траву вручную

Открытие серии мероприятий состоится в предстоящую субботу в хуторском музее Вярска в Сетомаа — это будет день сенокоса, где местные специалисты покажут, как косить и ухаживать за косой. Можно будет также отдохнуть в домашнем эко-саду, а дети научатся делать грабли, мастерить кукол из соломы и плести венки.

«Участие в кампаниях ручного скашивания — интересный способ начать охрану природы с самого себя. Косить косой — один из самых простых способов сделать это. Кроме того, мышцы становятся сильными, а трава — низкой. Лягушки, саранча и прочие букашки смогут спастись от лезвия косы, а у косца будет время, чтобы послушать пение птиц или найти на лугу редкие растения», — отметила руководитель кампании ручного кошения ELF Мари Кайзель.

За кампаниями в Сетомаа в июле последуют тематический день влажных лугов в Национальном парке Карула, большой конкурс по скашиванию в Раади и день скашивания в Музее под открытым небом в Таллинне. В Тарту состоится 12 июля чемпионат по скашиванию косой, регистрация на соревнование откроется 9 июля.

Июльская кампания кошения завершится днем в Музее под открытым небом в Таллинне, но практикумы косьбы также состоятся на многих хуторах страны в августе и сентябре, информация о них доступна на веб-сайте и в социальных сетях.