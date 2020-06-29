Оба пострадавших во время стрельбы в Лихула ребенка выписаны из больницы

Оба ребенка, получивших ранения во время стрельбы в Лихула и находившихся в Таллиннской детской больнице, к настоящему моменту вернулись домой.
Пятилетнего мальчика выписали из больницы 17 июня, трехлетний ребенок вернулся домой еще раньше, сообщает Rus.ERR со ссылкой на руководителя клиники педиатрии Таллиннской детской больницы Реэт Раукас.
Раукас отметила, что у одного из детей была повреждена кость, у другого – живот.
„Оба ребенка остаются на домашнем лечении и через две недели приедут на проверку. Ребенок с повреждением кости должен пройти проверку у ортопеда”, - сказала Раукас.
Вечером 6 июня недалеко от Лихула в волости Ляэнеранна в Пярнумаа 32-летний Микк убил 40-летнего мужчину и 61-летнюю женщину, а также ранил трех детей в возрасте трех, пяти и девяти лет.