По новому закону арендаторов можно будет быстрее вышвырнуть из квартиры на улицу

Главной целью законопроекта является поддержка развития арендного сектора, которая позволит сторонам договора об аренде стать гибче в формировании отношений друг с другом, и обеспечит на случай возможных нарушений для защиты прав арендодателя применение более эффективных мер, сообщило Министерство юстиции. А точнее, речь идет о проблеме так называемых арендаторов-клещей. Законопроектом закон меняется таким образом, чтобы договор с теми, кто задерживает плату за аренду, можно было вместо нынешних трех месяцев расторгнуть уже через два месяца. Также новый закон позволит требовать с арендатора договор штраф в случае задержки с возвратом квартиры. Также предусмотрено право арендодателя расторгнуть договор в экстренном порядке в случае задержки выплаты залоговой суммы или расходов на поддержание порядка и ремонта здания. Но расторжение будет считаться ничтожным, если арендатор может погасить свою задолженность, и он сможет это сделать незамедлительно после получения извещения о расторжении договора.

Одним из важнейших изменений является разрешение на выставление договорного штрафа в случае, если арендатор значительно нарушит какое-то нефинансовое обязательство. Нарушение, в случае которого договариваются при оплате договорного штрафа, должно быть четко определено. Кроме того, в случае арендных договоров на жилые помещения предусмотрена возможность договоренность о большей, чем установлено законом, ставке пени. Однако максимальная ставка пени все же в законе указывается.

С другой стороны, в представленном правительству законопроекте есть и такие изменения, которые обеспечивают защиту прав арендатора в большей степени, чем это было сейчас, например, в плане залоговых денег, которые в дальнейшем будут защищены и в случае банкротства или начала исполнительного производства в отношении арендодателя.