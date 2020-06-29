В Чехии резко увеличилось количество случаев заражения коронавирусом

В общей сложности в Чехии было подтверждено 11 604 случая инфекции, 348 человек умерли в результате заражения Covid-19.

В связи с увеличением числа заражений обязательство носить маску в Праге и в северо-восточной части страны будет оставаться в силе после 1 июля, после отмены в остальной части страны, заявил в понедельник министр здравоохранения Адам Войтех.

В Праге обязанность носить маску остается в силе в метро и в помещениях на собраниях более ста человек.