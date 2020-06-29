В Чехии резко увеличилось количество случаев заражения коронавирусом

В Чехии число случаев заражениям коронавирусом продолжает резко увеличиваться, в сутки зарегистрировали 305 новых заражений, что является самым высоким показателем с 3 апреля, передает Postimees.
В общей сложности в Чехии было подтверждено 11 604 случая инфекции, 348 человек умерли в результате заражения Covid-19.
В связи с увеличением числа заражений обязательство носить маску в Праге и в северо-восточной части страны будет оставаться в силе после 1 июля, после отмены в остальной части страны, заявил в понедельник министр здравоохранения Адам Войтех.
В Праге обязанность носить маску остается в силе в метро и в помещениях на собраниях более ста человек.
На северо-востоке Чехии носить маску по-прежнему обязательно в общественных помещениях, общественном транспорте и на собраниях более ста человек. Вспышка заболевания в этом районе связана с шахтерами, их родственниками и другими контактными лицами.