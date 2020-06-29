Опрос: коронавирус подорвал доверие европейцев к глобальному лидерству США

Опрос проводился в конце апреля и начале мая среди жителей девяти европейских стран, совокупное население которых составляет две трети от общеевропейского. Исследование было заказано Европейским советом по международным отношениям.

Согласно результатам опроса, негативное отношение к США преобладало в Дании (71% опрошенных), Португалии (70%), Франции (68%), ФРГ (65%) и Испании (64%). 42% респондентов в ФРГ и 46% во Франции уточнили, что их отношение к США значительно ухудшилось в результате эпидемии.

При этом только 2% опрошенных в ФРГ и 3% во Франции считают, что США могут помочь Европе при восстановлении ее экономики, пострадавшей от последствий пандемии.

Организаторы опроса в свою очередь пояснили, что падение доверия к США было вызвано "хаотическими" ответными мерами американской администрации против эпидемии, недостатком солидарности с Европой, закрытием 12 марта границ с Шенгенской зоной, а также тем фактом, что Вашингтон продемонстрировал нехватку лидерства на глобальном уровне в связи с ситуацией с коронавирусом.

Авторы заключают, что в новых условиях европейцы хотят от ЕС больше инициативы при реагировании на такие международные вызовы как пандемии и чрезвычайные климатические ситуации.

Кроме этого, опрос показал ухудшение отношения к Китаю: более 60% респондентов во Франции и Дании заявили о том, что их мнение об этой стране испортилось. Отношение к России осталось в целом прежнем, кроме Италии, где примерно 25% опрошенных сообщили об улучшении восприятия РФ: так, Россия отправляла в Италию специалистов для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.