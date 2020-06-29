Пн, 29.06.2020
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  • Скандал с домогательствами в опере «Эстония»: полиция начала производство

Скандал с домогательствами в опере «Эстония»: полиция начала производство

Айвар Мяэ.

ФОТО: Mait Jüriado

Полиция начала производство на основании статьи о сексуальных домогательствах, чтобы установить ход событий, а также разобраться в эпизодах в связи с утверждением, что директор оперы «Эстония» Айвар Мяэ неподобающе вел себя по отношению к коллегам женского пола, сообщает Postimees.

«Мы благодарим всех, кто уже обратился в полицию в связи с этой историей, и просим тех, кто располагает информацией о других случаях домогательства, при первой возможности сделать это», - сказала начальник службы превенции Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко.

В прошлый четверг Мирошниченко отмечала, что к моменту публикации статьи никто в полицию по этой теме не обращался. «Мы понимаем, что с эмоциональной точки зрения речь идет об очень тяжелых переживаниях и призываем всех, кто чувствует, что его достоинство унижен, обращаться в полицию», - заявила она.

«Другой раз в подобных ситуациях женщины боятся обращаться в полицию, так как думают, что их имена станут достоянием общественности. Мы не обнародуем имена тех, кто к нам обращаемся. Мы просим женщин, которые рассказывают в статье о предположительных сексуальных домогательствах на рабочем месте, помочь нам», - добавила она.

Напомним, что недавно в Eesti Ekspress была опубликована статья, в которой около десятка бывших и действующих работниц оперы «Эстония» обвинили директора Айвара Мяэ в том, что тот годами унижал и преследовал своих подчиненных, отпуская неуместные сексуальные комментарии и распуская руки. 

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