Скандал с домогательствами в опере «Эстония»: полиция начала производство

«Мы благодарим всех, кто уже обратился в полицию в связи с этой историей, и просим тех, кто располагает информацией о других случаях домогательства, при первой возможности сделать это», - сказала начальник службы превенции Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко.

В прошлый четверг Мирошниченко отмечала, что к моменту публикации статьи никто в полицию по этой теме не обращался. «Мы понимаем, что с эмоциональной точки зрения речь идет об очень тяжелых переживаниях и призываем всех, кто чувствует, что его достоинство унижен, обращаться в полицию», - заявила она.

«Другой раз в подобных ситуациях женщины боятся обращаться в полицию, так как думают, что их имена станут достоянием общественности. Мы не обнародуем имена тех, кто к нам обращаемся. Мы просим женщин, которые рассказывают в статье о предположительных сексуальных домогательствах на рабочем месте, помочь нам», - добавила она.