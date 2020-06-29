Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

Так держать: в Эстонии не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Аркадий Попов: можно предположить, что коронавирус вернется вместе с другими болезнями.

Министерство выплатит Мерике Юрило за вклад в сектор здравоохранения более 10 000 евро.

Коронавирусом заразилось уже больше десяти миллионов. Самая тревожная ситуация в США.

В случае второй волны коронавируса семейные врачи не хотят устанавливать контакты пациентов.

Вблизи главного ковид-госпиталя России обнаружили мешки для трупов с документами, кровью и бирками от тел.

Другие новости

Департамент статистики: родительскую зарплату получает все больше мужчин.

Радиоактивное облако неизвестного происхождения в несколько раз увеличило содержание цезия в воздухе Эстонии.

Марко Михкельсон: план Путина представляет опасность для стран Балтии.

Оба пострадавших во время стрельбы в Лихула ребенка выписаны из больницы.

По новому закону арендаторов можно будет быстрее вышвырнуть из квартиры на улицу.

К строительству эстонского магазина IKEA привлечена целая деревня.