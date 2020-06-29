Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 июня.
Коронавирус
Так держать: в Эстонии не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом.
Аркадий Попов: можно предположить, что коронавирус вернется вместе с другими болезнями.
Министерство выплатит Мерике Юрило за вклад в сектор здравоохранения более 10 000 евро.
Коронавирусом заразилось уже больше десяти миллионов. Самая тревожная ситуация в США.
В случае второй волны коронавируса семейные врачи не хотят устанавливать контакты пациентов.
Вблизи главного ковид-госпиталя России обнаружили мешки для трупов с документами, кровью и бирками от тел.
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По новому закону арендаторов можно будет быстрее вышвырнуть из квартиры на улицу.
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Скандал с домогательствами в опере «Эстония»: полиция начала производство.