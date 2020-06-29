На день рождения Силламяэ получил в подарок фонтан

Несколько поводов для праздника

Тийт Вяхи рассказал, что строительство фонтана было инициативой городских властей:

“Очень приятно, что порт и предприятия порта, терминалы смогли помочь строительству. Но фактическим инициатором был город Силламяэ”, - сказал он.

Нажать символическую кнопку, запускающую фонтан, организаторы праздника все же доверили руководителю порта. Провести открытие фонтана решили в день рождения города. А заодно отметить и окончание активной фазы коронавирусного кризиса.

“Никакие эпидемии, никакие вирусы не помешают нам поздравить наш город с днем рождения, - сказала председатель горсобрания Силламяэ Елена Коршунова. - Сегодня у нас есть возможность сказать спасибо тем, кто был у нас “на передовой” во время чрезвычайного положения. Сказать спасибо тем, кто поздравляет наш город и дарит ему подарки. И сказать спасибо тем людям, которые большой вклад в его развитие”.

Елена Коршунова и мэр города Тынис Калберг вручили благодарственные грамоты заведующим детских садов Силламяэ, директорам школ, руководителям больницы, социального центра Sügis, некоторых предприятий, а также отдельным горожанам.

У порта и города общая система отопления

Коронакризис, по словам Тийта Вяхи, незначительно сказался на Силламяэском порту - пришлось только усилить контроль за людьми, въезжающими в порт и вообще повысить дисциплину персонала. При этом, грузооборот порта остался на том же уровне, что и в прошлом году, не предвидится ни сокращений персонала, ни нового набора сотрудников. Вяхи отметил, что на развитие порта Силламяэ по-прежнему больше всего влияют межгосударственные отношения, и будут ли в порту сокращения, как на других предприятиях Ида-Вирумаа, зависит от того, будут ли грузовые поезда по-прежнему пересекать границу.

“Есть проблемы между государствами. В зависимости от ситуации мы или будем делать инвестиции активно, или будем делать их чуть меньше, - сказал он. - Но инвестиции в данный момент продолжаются. Уже в конце года открывается обновленная ТЭЦ. Раньше она работала на оборудовании 50-51 годов, а теперь будет новейшее оборудование”.

Тийт Вяхи пошутил, что оборудование ТЭЦ называют старым, хотя оно на три года младше его, а он вовсе не чувствует себя старым. И всё же, обновить теплоэлектроцентраль было необходимо.

“Это связано с тем, что сейчас очень серьезно подняли вопросы энергетики, и “штраф” за выброс СО2 очень большой. Нам пришлось в прошлом году заплатить за выброс СО2 миллион евро. А в данный момент мы можем вообще уйти от сланца и работать только на древесной щепе, и это освободит нас от платежей за СО2. То есть, сейчас мы развиваем не только портовую инфраструктуру, но и энергетику”.