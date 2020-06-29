На день рождения Силламяэ получил в подарок фонтан

В Силламяэ открылся первый городской фонтан. На самом деле, самый первый фонтан на территории города появился еще в прошлом году - на территории торгового центра Maxima. Но открытие первого муниципального фонтана стало поводом провести городской праздник. Запуск фонтана приурочили к 63-му дню рождения города. Оплатить строительство помог Силламяэский порт. По словам его руководителя и совладельца Тийта Вяхи, город и порт прекрасно сотрудничают. Фонтан - небольшой совместный проект, но есть и другие проекты, которые должны открыть город морю.
Несколько поводов для праздника
Тийт Вяхи рассказал, что строительство фонтана было инициативой городских властей:
“Очень приятно, что порт и предприятия порта, терминалы смогли помочь строительству. Но фактическим инициатором был город Силламяэ”, - сказал он.
Нажать символическую кнопку, запускающую фонтан, организаторы праздника все же доверили руководителю порта. Провести открытие фонтана решили в день рождения города. А заодно отметить и окончание активной фазы коронавирусного кризиса.
“Никакие эпидемии, никакие вирусы не помешают нам поздравить наш город с днем рождения, - сказала председатель горсобрания Силламяэ Елена Коршунова. - Сегодня у нас есть возможность сказать спасибо тем, кто был у нас “на передовой” во время чрезвычайного положения. Сказать спасибо тем, кто поздравляет наш город и дарит ему подарки. И сказать спасибо тем людям, которые большой вклад в его развитие”.
Елена Коршунова и мэр города Тынис Калберг вручили благодарственные грамоты заведующим детских садов Силламяэ, директорам школ, руководителям больницы, социального центра Sügis, некоторых предприятий, а также отдельным горожанам.
У порта и города общая система отопления
Коронакризис, по словам Тийта Вяхи, незначительно сказался на Силламяэском порту - пришлось только усилить контроль за людьми, въезжающими в порт и вообще повысить дисциплину персонала. При этом, грузооборот порта остался на том же уровне, что и в прошлом году, не предвидится ни сокращений персонала, ни нового набора сотрудников. Вяхи отметил, что на развитие порта Силламяэ по-прежнему больше всего влияют межгосударственные отношения, и будут ли в порту сокращения, как на других предприятиях Ида-Вирумаа, зависит от того, будут ли грузовые поезда по-прежнему пересекать границу.
“Есть проблемы между государствами. В зависимости от ситуации мы или будем делать инвестиции активно, или будем делать их чуть меньше, - сказал он. - Но инвестиции в данный момент продолжаются. Уже в конце года открывается обновленная ТЭЦ. Раньше она работала на оборудовании 50-51 годов, а теперь будет новейшее оборудование”.
Тийт Вяхи пошутил, что оборудование ТЭЦ называют старым, хотя оно на три года младше его, а он вовсе не чувствует себя старым. И всё же, обновить теплоэлектроцентраль было необходимо.
“Это связано с тем, что сейчас очень серьезно подняли вопросы энергетики, и “штраф” за выброс СО2 очень большой. Нам пришлось в прошлом году заплатить за выброс СО2 миллион евро. А в данный момент мы можем вообще уйти от сланца и работать только на древесной щепе, и это освободит нас от платежей за СО2. То есть, сейчас мы развиваем не только портовую инфраструктуру, но и энергетику”.
ТЭЦ Силламяэского порта отапливает не только сам порт, но и город Силламяэ. Здесь добавится один современный блок на 25 мегаватт и будут переведены со сланца на древесную щепу два старых блока такой же мощности.
Силламяэ постепенно превращается в морской город
Порт и вообще море становятся всё более важными для горожан. Несколько лет назад был обновлен бульвар Мере, идущий от дома культуры к побережью, а теперь на самом побережье ведется строительство променада, ведущего к порту.
Тийт Вяхи отметил, что это можно считать частью большой программы, призванной открыть город морю, а море - горожанам. По его словам, променад в будущем, когда он дойдет до территории Силламяэского порта, будет дополнен портом для яхт и моторных лодок.
Вице-мэр Силламяэ Алексей Степанов рассказал, что променад построен примерно на половину. По договору он должен быть готов в ноябре. Хотя возможны задержки из-за кризиса, пока работы идут по графику.
Проектирование яхтенного порта может начаться уже в этом году.
“Мы сейчас отправили заявку на финансирование проектирования этого порта, - сказал Алексей Степанов. - Есть высокая вероятность того, что мы эти деньги получим. И тогда начнем проектировать - в сотрудничестве с торговым портом. На сегодня есть понимание, что мы должны строить в их акватории. Дело в том, что в их акватории есть разрешение на спецводопользование, все необходимые исследования проведены, и это упростит нам бюрократию”.
В лучшем случае, строительство порта для яхт и катеров может начаться в 2022-23 годах. Задумано также строительство пассажирского терминала для паромов в Силламяэском порту, который будет иметь с яхтенным портом общую инфраструктуру, но это гораздо более отдаленная перспектива.