Вопрос юристу: что означает коллективное сокращение?

Читатель задал вопрос: «Сегодня у нас на работе прошлое собрание, на котором председатель правления сказал, что ход дел на предприятии оставляет желать лучшего, и десять из двадцати работников за лето все же придется сократить. Также он посоветовал, чтобы мы обсудили тему между собой и решили, нет ли у нас самих еще предложений, как спасти ситуацию, и кто сам хотел бы попасть под сокращение. Он сказал, что ждет наших предложений неделю, после чего составит письменное решение. Есть ли у нас как у работников право давать советы работодателю?»
Отвечает заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу:
«В понимании 90-й статьи Закона о трудовом договоре в описанной ситуации речь может идти о коллективном расторжении трудовых договоров, то есть о коллективном сокращении.
По закону, коллективным расторжением трудовых договоров является расторжение трудовых договоров в течение 30 днем минимум с 10 работниками предприятия, на котором в среднем работают 20-99 работников. Принятие таких решений предполагает привлечение как самих работников, так и Кассы страхования от безработицы, чтобы найти в сложной ситуации максимально приемлемое решение, а для работников новое рабочее месте. Таким образом, поступившее от работодателя предложение понятно, а процесс является логической частью.
Официально процесс коллективного сокращения запускается первым письменным уведомлением, которым оповещают доверенное лицо работников, а при его отсутствии всех работников. Копия отправляется в Кассу страхования от безработицы. В извещении должны быть указаны следующие данные:
причины коллективного расторжения договоров;
количество работников и должностей, имеющихся в работодателя;
количество работников и должностей, а также критерий выбора работников, с которыми планируется расторгнуть трудовой договор;
промежуток времени, в течение которого планируется расторгнуть трудовые договоры;
способ начисления компенсации, предусмотренной коллективным договором или законом.
Касса страхования от безработицы выпустила новый информационный ролик, в котором рассказывается о коллективном сокращении. Видео есть на эстонском и на русском языке.
Более подробно о расторжении трудовых договоров и информировании работников можно прочесть на портале «Трудовая жизнь».