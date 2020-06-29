Вопрос юристу: что означает коллективное сокращение?

Читатель задал вопрос: «Сегодня у нас на работе прошлое собрание, на котором председатель правления сказал, что ход дел на предприятии оставляет желать лучшего, и десять из двадцати работников за лето все же придется сократить. Также он посоветовал, чтобы мы обсудили тему между собой и решили, нет ли у нас самих еще предложений, как спасти ситуацию, и кто сам хотел бы попасть под сокращение. Он сказал, что ждет наших предложений неделю, после чего составит письменное решение. Есть ли у нас как у работников право давать советы работодателю?»