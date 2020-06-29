В городском театре Хельсинки прогремел взрыв: один человек пострадал

По словам технического директора театра Хельсинки, на момент взрыва в здании находилось около ста человек. Полиция не подозревает, что взрыв мог произойти в результате умышленных действий, передает Yle.
В Хельсинкском городском театре произошел взрыв, сообщает служба спасения Хельсинки в Твиттере.
По данным полиции, подтверждающей произошедшее на своей странице, один человек пострадал и был госпитализирован.
Причина взрыва пока не установлена. Согласно предварительным данным, он произошел в техническом помещении.
Как сообщает полиция в интервью информагентства STT, судя по всему, речь идет о несчастном случае, и нет подозрений, что взрыв мог произойти в результате умышленных действий.
По словам технического директора театра Антти Рехтиярви, на момент происшествия в здании было около ста человек.