Пн, 29.06.2020
В России сменились поколения и распад Советского Союза и сталинские репрессии трогают все меньше людей. Айнар Рууссаар

В городском театре Хельсинки прогремел взрыв: один человек пострадал

Финская полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vesa Moilanen / AFP

По словам технического директора театра Хельсинки, на момент взрыва в здании находилось около ста человек. Полиция не подозревает, что взрыв мог произойти в результате умышленных действий, передает Yle.

В Хельсинкском городском театре произошел взрыв, сообщает служба спасения Хельсинки в Твиттере.

По данным полиции, подтверждающей произошедшее на своей странице, один человек пострадал и был госпитализирован.

Причина взрыва пока не установлена. Согласно предварительным данным, он произошел в техническом помещении.

Как сообщает полиция в интервью информагентства STT, судя по всему, речь идет о несчастном случае, и нет подозрений, что взрыв мог произойти в результате умышленных действий.

По словам технического директора театра Антти Рехтиярви, на момент происшествия в здании было около ста человек.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ