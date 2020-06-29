Иран выдал постановление об аресте Дональда Трампа

Обвинение подчеркивает растущее напряжение в отношениях между Ираном и США после того, как Трамп в одностороннем порядке вывел США из Договора о ядерном вооружении, заключенном между Тегераном и крупными странами.

Прокурор Тегерана Али Мехр сказал, что Трампа и еще более 30 человек, которых Иран обвиняет в убийстве Сулеймана, произошедшего 3 января в результате атаки дронов, ждет обвинение по статье об «убийстве при отягчающих и терроризме», сообщило полуофициальное агентство ISNA.

Мехр не упомянул никого, кроме Трампа, по имени, но подчеркнул, что Иран продолжит бороться за привлечение главы США к ответственности и после окончания срока его полномочий на посту президента.

Ранее сообщалось, что Иран казнит информатора ЦРУ Махмуда Мусави Маджда, указавшего местоположение Сулеймани в Багдаде, сообщила Lenta.ru.

Сулеймани погиб 3 января при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с ним были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». На одной из обстрелянных баз располагалась и команда военнослужащих из Эстонии. К счастью, никто из них не пострадал, поскольку на базе заранее знали о готовящемся ударе и успели всех эвакуировать. В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.