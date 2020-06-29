С 2021 года граждане 113 стран смогут въезжать в Россию по электронной визе

Либерализация коснется стран-членов Евросоюза, Китая, Японии, Индии, Турции и ряда других государств. Еще до эпидемии коронавируса эту практику ввели в Дальневосточном федеральном округе, Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Заместитель главы МИД РФ статс-секретарь Евгений Иванов сообщил газете, что проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации законопроекта о единой электронной визе, будут внесены в правительство не позднее 18 июля. По его словам, иностранец будет получать электронную визу не позднее четырех календарных дней со дня подачи заявления на сайте МИД РФ, и сможет воспользоваться ею для поездки в Россию в течение последующих 60 суток. При этом продолжительность самой поездки не может превышать 16 дней. Стоить такая виза будет около $50, детям до шести лет ее будут оформлять бесплатно.

В Ростуризме ранее предлагали сделать электронные визы бесплатными в качестве антикризисной меры для поддержки туристической отрасли. Однако в МИД возразили, что затраты на оформление визы не слишком обременительны для туриста и не будут препятствовать развитию въездного туризма в РФ. Зато это позволит пресекать манипуляции с информационной системой, в ходе которых она может быть перегружена недостоверными данными.

При этом не исключено, что в будущем электронные визы станут многократными. Комментируя идею Ростуризма сделать единые электронные визы многократными на срок от 90 до 120 дней, Евгений Иванов заявил, что в МИДе в целом поддерживают эту инициативу, но считают правильным воплощать ее постепенно - на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности. Замглавы МИД напомнил, что Россию до сих пор не покинули более двух тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу, и сейчас они фактически являются нелегальными мигрантами.

Ряд законодателей и экспертов высказывали мнения, что слишком поспешное упрощение визового режима приведет к росту нелегальной миграции. Поэтому предлагалось не упрощать, а, наоборот, ужесточить условия выдачи электронных виз и даже отложить их внедрение по всей стране как минимум на год.

Многие представители туристической отрасли, напротив, считают, что либерализация визового режима идет недостаточно быстро, а жесткие правила тормозят развитие въездного туризма. В МИДе напоминают, что уже сейчас безвизовый режим въезда в Россию действует для граждан 60 иностранных государств, с 2021 года к ним добавятся еще 53 страны, граждане которых смогут получать визы в упрощенном порядке. «Таким образом, мы ожидаем, что с января 2021 года граждане уже 113 государств будут иметь возможность въезжать в Россию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт. Суммарно население этих 113 государств составляет около 4 млрд человек, или половину мирового населения», - заявил Иванов.

Помимо выдачи многократных электронных виз для иностранцев предлагают ввести многократные туристические визы со сроком действия до пяти лет по аналогии с шенгенскими. Иванов подтвердил, что в апреле в МИД поступило обращение Ростуризма с предложениями по мерам поддержки туристической индустрии за счет дальнейшей либерализации визового режима РФ. Многие из них, по его словам, требуют проработки на межведомственном уровне, в том числе в рамках рабочей группы по реализации концепции государственной миграционной политики РФ.