Между промышленными и малыми пивоварами Эстонии пробежала черная кошка

«Это был удар для нас», - признался основатель и руководитель пивоварни Põhjala Энн Парель в программе радио Kuku «Majandusruum» («Экономическое пространство»).

Камнем преткновения стал закон об акцизах: мелкие пивовары годами говорили, что хотели бы платить меньше акцизов. В конце прошлого года их лобби принесло свои плоды. Правительство решило, что те производители, которые производят до 1,5 миллионов литров пива в год, получат 50-процентную льготу по акцизной ставке. Ранее лимит составлял 600 000 литров. Такой «налоговый подарок» помогает сэкономить сотни тысяч евро в год.

Например, крупнейшая в Эстонии микропивоварня Põhjala в прошлом году произвела чуть более миллиона литров пива. Поэтому они были теми, кто продвигал поправку в закон активнее всего. Однако, по словам Энна Пареля, это не прошло безболезненно, поскольку им противостоял Союз пивоваров Эстонии, за которым стоят Saku и A. Le Coq.

Несмотря на то, что малые пивоварни с самого начала противопоставляли себя большим, презрительно называя пиво последних пивными коктейлями, несколько лет назад было все же решено, что разжигать ссору бессмысленно. «Мы согласились с тем, что, хотя мы делаем немного другое, у нас все же есть определенная общая черта, поэтому мы постараемся дружно ладить», - сказал Парель. По его словам, было решено, что крупные поддерживают деятельность мелких производителей и наоборот. Также были организованы регулярные встречи.

Но когда в ноябре прошлого года закон об акцизе достиг Рийгикогу , крупные пивовары начали его критиковать. Мелкие производители не создают рабочие места, это открывает двери для исключений и узко служит интересам только одной компании, Põhjala, обосновали пивные промышленники в публичном обращении.

"Тогда я действительно подумал: какого черта, мужики, мы же договорились, что вместе занимаемся одним делом, но вы приходите и ставитете палки в колеса, - вспоминает Парель. - Это был удар ниже пояса!"

После этого стороны больше не общались друг с другом. Кроме того, Эстонская ассоциация мелких пивоваров решила, что они больше не будут посещать собрания Союза пивоваров и что в будущем каждый будет стоять за себя.

На горизонте витает новый налоговый подарок

Крупных пивоваров рассказанная Парелем версия заставляет ухмыляться. Глава пивоваренного завода Saku Яан Хярмс сказал, что, по его мнению, мелкие производители зашли слишком далеко в лоббировании границы освобождения от акцизного налога. «Я также ходил к министру финансов Хельме и сказал, что льгота служит интересам только одной компании», - сказал Хярмс. В этом смысле он прав: ни один малый эстонский производитель, за исключением Põhjala, не достигает объема в 600 000 литров в год.