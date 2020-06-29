Хулиганы повредили карусель

По словам представительницы службы благоустройства города Койду Иллисон, подобное случается время от времени.

«В Вильянди очень много слишком активной молодежи. Бывает что скамьи, прикрепленные к земле, передвигают, выворачивают мусорные баки, со склона горки Вийратси скатывают скамьи, разбивают автобусные павильоны и многое другое», - рассказала Иллисон.