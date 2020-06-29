Хулиганы повредили карусель

В Вильянди в саду Аркадия в понедельник до полудня повредили карусель. Кто это сделал, в службе благоустройства города сказать не смогли, пишет Sakala.
По словам представительницы службы благоустройства города Койду Иллисон, подобное случается время от времени.
«В Вильянди очень много слишком активной молодежи. Бывает что скамьи, прикрепленные к земле, передвигают, выворачивают мусорные баки, со склона горки Вийратси скатывают скамьи, разбивают автобусные павильоны и многое другое», - рассказала Иллисон.
По ее словам, хулиганов обычно поймать не удается, если нет свидетелей или произошедшее не попало на камеру.