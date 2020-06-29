Почти каждый второй претендент на водительские права проваливается на экзамене

С 1 февраля попытки и маневры во время экзамена по вождению не подсчитываются, главное – выполнить три упражнения в течение десяти минут. Несмотря на то, что экзамен стал чуть проще, результаты существенно не улучшились, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Как отметил руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза, экзамен нужно было сделать более современным, так как упражнения и система оценивания устарели.
По его оценке, по всей видимости, не во всех автошколах перешли на новые стандарты, хотя время на привыкание к ним было.
"Тысяча из 6000 экзаменов закончились неудовлетворительно, так как претенденты на получение прав проезжают на красный свет", – привел примеры Ванамыйза, добавив, что многие также не умеют считаться с другими водителями.