Почти каждый второй претендент на водительские права проваливается на экзамене

С 1 февраля попытки и маневры во время экзамена по вождению не подсчитываются, главное – выполнить три упражнения в течение десяти минут. Несмотря на то, что экзамен стал чуть проще, результаты существенно не улучшились, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".