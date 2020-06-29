Maxima предупреждает о фальшивом мобильном приложении

«Мобильное приложение Maxima, работающее в операционных системах Android и iOS, которое можно использовать в качестве пульта для покупок во всех 84 эстонских магазинах Maxima, оказалось невероятно популярным – меньше, чем за две недели, его скачали более 30 000 раз, – рассказала руководитель отдела маркетинга и связи с общественностью MAXIMA Eesti Янне Лайк. – Это показывает, что эстонские покупатели с чрезвычайным энтузиазмом отнеслись к возможности использовать для похода за покупками собственный телефон».

Янне Лайк напомнила, что при скачивании приложения в магазине Google Play важно обратить внимание, чтобы его разработчиком была указана именно компания Maxima Eesti.

«На прошлой неделе мы обнаружили, что в магазине приложений Google Play также доступно мобильное приложение, которое выглядит и называется аналогично приложению Maxima. Оно не имеет никакого отношения Maxima и не может использоваться в качестве мобильного пульта для покупок. Следует воздерживаться от скачивания этого приложения. Как только нам стало известно о существовании поддельного приложения, мы незамедлительно уведомили об этом магазин Google Play», – подчеркнула Янне Лайк.