Авария в Харку: полиция ищет велосипедиста, покинувшего место ДТП

27 июня в 20:45 в волости Харку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 39-летняя женщина, столкнувшаяся на велосипедно-пешеходной дорожке около многоквартирного дома по адресу Клоогаское шоссе, 44 с неизвестным велосипедистом.
По первоначальным данным, столкновение с велосипедистом произошло, когда женщина ехала на велосипеде со стороны Суурупи в направлении Табасалу. После инцидента велосипедист покинул место происшествия. Женщина была доставлена для медицинского осмотра в Мустамяэский корпус Северо-Эстонской региональной больницы.
Полиция просит покинувшего место происшествия велосипедиста или cвидетелей случившегося связаться по телефону 612 3000 (Пн-Птн, 8.00-17.00) или по электронному адресу pohja.lmt@politsei.ee.