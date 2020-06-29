Авария в Харку: полиция ищет велосипедиста, покинувшего место ДТП

По первоначальным данным, столкновение с велосипедистом произошло, когда женщина ехала на велосипеде со стороны Суурупи в направлении Табасалу. После инцидента велосипедист покинул место происшествия. Женщина была доставлена для медицинского осмотра в Мустамяэский корпус Северо-Эстонской региональной больницы.