Клубничные хутора зовут на помощь, чтобы спасти урожай

«У нас большие проблемы с рабочими», - подтвердил Тоомас Лилло (33 года), владелец хутора Тасуя, которая выращивает клубнику на дюжине гектаров в Ахьа, в Пылвамаа. «Мы искали людей, которые собирали бы клубнику, чтобы урожай не гнил в поле - это очень заботит всех производителей клубники в этом году».

Ранним утром в пятницу на клубничном поле фермы Тасуя работало 17-18 человек, но должно было быть гораздо больше, чтобы собрать красные ягоды, которые быстро зрели на солнце в последние дни.

«В настоящее время люди работают в поле на первом урожае, но этого все еще недостаточно, - говорит Лилло. - Поскольку полей так много, мы отстаем с уборкой. В прошлом году было около 60 сборщиков, и сейчас временно нужны еще 45-50 человек».

По данным Кассы по безработице, по состоянию на пятницу пять крупных производителей клубники в Южной Эстонии искали 310 сборщиков для работы в полях. Большинство из них понадобятся в течение начальной недели. Опубликованные предложения по зарплате варьировались от 600 до 2000 евро в месяц или от 3,5 до 4 евро в час или по договоренности.

«Поскольку погода такая жаркая, мы начинаем в шесть часов, работаем до полудня, затем делаем перерыв до четырех часов, а затем работаем до девяти часов вечера, - сказал Лилло. - Клубника не ждет лучшей погоды. Урожай должен быть собран как можно скорее ".

Чтобы компенсировать нехватку сезонных украинских работников, производители клубники в этом году будут более активно предлагать людям возможность собирать необходимое количество ягод с поля самим.

«Мы ищем альтернативы, чтобы человек мог прийти на поле, понять, что значит собирать клубнику, иметь возможность дешево собирать запасы и также загорать на солнце».

Тоомас Лилло заниматеся выращиванием клубники в течение шести или семи лет, развивая созданную его родителями плантацию, которая теперь выросла до 12 гектаров.

«Родители посадили небольшое клубничное поле, и так оно и росло, - сказал он. - В настоящее время есть около 12 гектаров вместе с новыми полями, которые были созданы в этом году».

Новое клубничное поле было засеяно на хуторе нынешней весной. Придется ли теперь об этом сожалеть?

«Сейчас очень сложно сказать, - ответил Лилло. - Посмотрим, какая будет ситуация через месяц, когда новое поле даст урожай. Если к тому времени границы откроются, нестрашно. Пока я таким пессимистичным бы не был".

Падар: рабочая сила нужна сейчас

По словам члена Рийгикогу Ивари Падара (SDE), украинские рабочие с краткосрочным разрешением на работу в Эстонии, которые должны покинуть страну 31 июля, должны получить возможность остаться здесь до конца сельскохозяйственного сезона.

«Очень некрасиво, если в то время как в Европейском союзе делается исключение отношении приема сезонных работников, в Эстонии это будет игнорироваться», - сказал Падар.

Например, Финляндия разрешила впустить в страну 9000 сезонных рабочих, но, по словам Падара, правительство Эстонии вместо этого преследует фермеров.

Краткосрочная работа

С 1 января по 25 июня в Департамент полиции и погранохраны было подано 12 043 заявления на регистрацию краткосрочной работы. Это на 5725 заявок меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состояниюю на 25 июня краткосрочная работа велась на основании 15 732 разрешений.

Краткосрочная занятость может быть зарегистрирована на срок до 365 дней в течение 455 дней.