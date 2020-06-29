Компенсации зарплат от Кассы по безработице: эти предприятия получили больше миллиона евро

Об этом BNS сообщили в Кассе по безработице, отметив, что почти 24,6% получателей компенсации работают в перерабатывающей промышленности. Суммарный расход на выплату компенсаций зарплаты на предприятиях перерабатывающей промышленности составляет порядка 58,6 млн евро.

20,3% получателей компенсации работают в секторе розничной и оптовой торговли, а также на авторемонтных предприятиях, 13% получателей компенсации трудятся в секторе размещения и общепита. Суммарный расход на выплату компенсаций зарплаты в этих секторах составляет, соответственно, 45,3 млн и 26 млн евро.

Крупнейшей с момента начала подачи ходатайств о компенсации заработной платы в марте этого года назначенной суммой были 4,27 млн евро для 1824 работникам предприятия автобусных перевозок OÜ Hansaliin.

848 работникам объединения Enefit Kaevandused была назначена компенсация в размере 1,84 млн евро.

870 работникам промышленного предприятия AS Norma за три месяца было назначено компенсаций на общую сумму 1,8 млн евро. 526 работникам транспортной фирмы Bolt в пересчете на три месяца было назначено компенсаций на общую сумму в 1,36 млн евро.

523 работникам предприятия OÜ HT Laevateenindus концерна Tallink Grupp были назначены компенсации на общую сумму в 1,33 млн евро, 555 работникам AS Postimees Grupp — на общую сумму в 1,32 млн евро.