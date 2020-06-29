Нехватка сборщиков ягод беспокоит производителей консервированных овощей и фруктов

Ягоды для варенья фирм Põltsamaa и Salvest собирают не в Эстонии, поэтому нехватка сборщиков ягод их не коснется, однако отсутствие рабочих рук при сборе других плодов вызывает беспокойство производителей консервированных овощей, передает Rus.ERR.
Фирму Salvest ягодами обеспечивает сааремааское предприятие Saarek, которое занимается закупкой, заморозкой и перепродажей ягод как из Эстонии, так и из-за рубежа. Генеральный директор Salvest Трийн Кыргмаа сказала ERR, что Salvest всегда предпочитает эстонское сырье, но местные небольшие объемы не гарантируют необходимого количества ягод для варенья.
"Из Эстонии мы заготовляем примерно две трети нашего сырья. Из Эстонии поступают овощи, мясные продукты, молочные продукты, зерновые продукты и разные ягоды, сколько возможно", - сказала Кыргмаа.