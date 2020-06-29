Нехватка сборщиков ягод беспокоит производителей консервированных овощей и фруктов

Фирму Salvest ягодами обеспечивает сааремааское предприятие Saarek, которое занимается закупкой, заморозкой и перепродажей ягод как из Эстонии, так и из-за рубежа. Генеральный директор Salvest Трийн Кыргмаа сказала ERR, что Salvest всегда предпочитает эстонское сырье, но местные небольшие объемы не гарантируют необходимого количества ягод для варенья.