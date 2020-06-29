Инвестор Т1 готов выделить еще 10 миллионов на спасение торгового центра

Sixth Street Partners подтвердила, что, по их оценкам, центру потребуется более 10 миллионов евро инвестиций. «Мы согласны сделать новые инвестиции в T1, в соответствии с фактическими потребностями инвестиций. Это потребует смены владельца », - сказал представитель Sixth Street Partners изданию Postimees.

По оценке словам фонда, неудачу в работе центра T1 обусловило то обстоятельство, что Pro Kapital сделал все неправильно в управлении T1. Архитектурная планировка для оптимизации потока посетителей провалилась, отсутствуют профессиональное управление отношениями аренды и надлежащее финансовое управление. Хуже всего было то, что T1 не оправдал ожиданий потребителей. "Выбор магазинов оставляет желать лучшего, так как нет потребительских брендов, которые что-либо говорят рядовым посетителям", - говорится в письме фонда. Pro Kapital также не захотел построить по их рекомендации вход со стороны Ülemiste City.

«Мы имеем дело с центром, который способен выполнять различные функции, меняться и адаптироваться к ожиданиям и потребностям сообщества. В случае T1 виден большой неиспользованный потенциал, который принесет пользу арендаторам, посетителям и всему Таллинну. К сожалению, в ситуации, когда арендаторы уходят, а T1 подвергается критике в масс-медиа и социальных сетях, от Pro Kapital следует лишь оправдание за оправданием», - пишет фонд, по мнению которого T1 не должен пытаться конкурировать с торговым центром Ülemiste, а должен образовывать с ним единое целое на краю Таллинна.

«Чтобы прояснить наши намерения: мы управляем активами пенсионных фондов и пенсионеров в США и Западной Европе на 34 миллиарда долларов и очень серьезно относимся к своим обязанностям. Мы готовы сделать новые инвестиции в T1, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить наши инвестиции и права и сделать T1 историей успеха», - пишет Sixth Street Partners.

Компания Moekombinaat, которая управляет торговым центром T1, принадлежит биржевому предприятию Pro Kapital Grupp. Весной, когда Moekombinaat подал в суд ходатайство о санации, разгорелась ссора между инвесторами.

Крупнейший инвестор T1, который сказал, что вложил в проект 65 миллионов евро, видит в плане реструктуризации Pro Kapital попытку ухудшить его положение.